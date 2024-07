Unfall auf B16: Autofahrerin nimmt Motorradfahrer die Vorfahrt

An der Kreuzung B16/Donaustraße bei Günzburg hat sich am Donnerstag gegen 19 Uhr ein Unfall ereignet. Eine 84-jährige Pkw-Fahrerin befuhr nach Polizeiangaben die Donaustraße und wollte die B16 überqueren. Auf der B16 fuhr ein 43-jähriger Motorrad-Fahrer. Der Mann sah, dass die Frau mit ihrem Auto an der Kreuzung komplett zum Stillstand kam. Da sie den Mann mit seinem Motorrad offensichtlich nicht wahrgenommen hat, fuhr sie los und nahm ihm die Vorfahrt. Der 43-Jährige konnte nicht mehr abbremsen und fuhr dem Pkw in den vorderen linken Reifen und kam dadurch zum Sturz. Der Mann zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Es ist ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich entstanden. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Günzburg laufen. (AZ)

