Unfall auf der B16: 17-Jähriger wird leicht verletzt

Ein junger Autofahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt in eine Betongleitwand. Er selbst kommt mit dem Schrecken davon, der Beifahrer wird verletzt.

Bei einem Unfall auf der B16 in Fahrtrichtung Dillingen ist am Montagnachmittag ein 17-Jähriger leicht verletzt worden. Laut Polizei war der 17-jährige Beifahrer in einem Auto, das ein 22-Jähriger steuerte. Aufgrund bisher unbekannter Ursache verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet dabei zunächst auf die Gegenfahrbahn und prallte schließlich mit der Front in eine Betongleitwand.

Dabei wurde der Beifahrer leicht verletzt. Andere Verkehrsteilnehmer wurden glücklicherweise nicht gefährdet. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 4000 Euro. (AZ)