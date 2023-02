Unfall auf der B16: Ein Verletzter und hoher Sachschaden

Ein Autofahrer muss verkehrsbedingt in Günzburg anhalten. Eine nachfolgende Frau fährt auf seinen Wagen auf. Die Folgen sind nicht ganz ohne.

Zu dem Unfall ist es am Dienstagnachmittag in Günzburg gekommen. Laut Polizei war ein 53-Jähriger mit seinem Auto auf der B16 aus Richtung Gundelfingen kommend in Fahrtrichtung Ichenhausen unterwegs. An der Einmündung der Staatsstraße 2510 musste er verkehrsbedingt abbremsen.

Eine ihm nachfolgende 21-jährige Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf sein Auto auf. Der 53-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden von mehr als 15.000 Euro. (AZ)