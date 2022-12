Unfall: Auto schleudert in Günzburg in einen Graben

Unachtsamkeit war vermutlich die Ursache für zwei Verkehrsunfälle, die in Günzburg glimpflich endeten. Personen wurden nicht verletzt.

Wohl aus Unachtsamkeit kam in Günzburg ein 41-Jähriger mit seinem Auto in der Donaustraße zunächst leicht nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken verlor er auf dem unbefestigten Seitenstreifen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses schleuderte anschließend nach links von der Fahrbahn. Dort prallte es gegen einen Baum, bevor es in einem Graben zum Stillstand kam. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagmittag auf dem Parkplatz des Kreiskrankenhauses. Ein Autofahrer streifte beim Rückwärtsfahren aus einer Parklücke aus Unachtsamkeit einen anderen geparkten Wagen. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 1500 Euro. (AZ)