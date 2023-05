Unfall im Starkregen auf der A8: Trümmerfeld über die gesamte Fahrbahn

Ein 44-jähriger Autofahrer verliert kurz vor Günzburg die Kontrolle über seinen Wagen. Es bildet sich ein kilometerlanger Stau.

Als am Freitagabend eine Unwetterfront über den Landkreis Günzburg gezogen ist, ist es auf der A8 in Fahrtrichtung München zu einem Aquaplaningunfall gekommen. Ein 44-jähriger verlor laut Polizei die Kontrolle über sein, als er seine Geschwindigkeit nicht dem starken Regen anpasste. Etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Günzburg rutschte der Wagen von links nach rechts quer über die Fahrbahn, prallte in die Schutzplanke und wurde wieder zurückgeschleudert, so dass er in die Betongleitwand in der Fahrbahnmitte prallte. Schließlich blieb er auf dem linken Fahrstreifen stehen, das Trümmerfeld zog sich der Polizei zufolge über die ganze Fahrbahn.

Dem Verkehr blieb nur der rechte Fahrstreifen nach Unfall auf A8

Mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Leipheim wurde die Autobahn kurzfristig komplett gesperrt und die Fahrzeugteile wurden entfernt. Bis der totalbeschädigte Wagen geborgen wurde, blieb dem Verkehr nur der rechte Fahrstreifen und der Seitenstreifen, um die Unfallstelle zu passieren, was einen kilometerlangen Stau zur Folge hatte.

Glück im Unglück hatte der Fahrer, denn er blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden hingegen belief sich auf circa 70.000 Euro. Nach einer Stunde konnte der Verkehr wieder normal fließen. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige, da er bei schlechten Witterungsverhältnissen nicht mit angepasster Geschwindigkeit gefahren war. (AZ)