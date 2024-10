Unfall in Günzburg: 15-jährigen E-Scooter-Fahrer übersehen

Am Freitagmorgen hat in Günzburg ein 31-Jähriger, der mit seinem Pkw von der Augsburger Straße in den Steppachweg einbiegen wollte, einen 15-jährigen Schüler übersehen. Dieser war laut Polizeibericht auf dem Geh- und Radweg mit seinem E-Scooter unterwegs. Durch den Zusammenstoß wurde der Schüler leicht verletzt, es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Gegen den Pkw-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)

