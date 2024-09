Unfall in Günzburg: Autofahrer verursacht Sturz eines Kleinkraftradfahrers und flüchtet

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitagabend in der Robert-Koch-Straße in Günzburg ereignet. Ein Autofahrer überholte laut Polizeiangaben gegen 21 Uhr ein vor ihm fahrendes Fahrzeug und fuhr dazu auf der entgegengesetzten Fahrbahnseite. Dort allerdings war ein Fahrer mit seinem Kleinkraftrad unterwegs. Der Zweiradfahrer wich aus und stürzte. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter, berichtet die Polizei. Der Fahrer des Kleinkraftrades erlitt leichte Verletzungen und am Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden von 1000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08221/919-0 bei der Polizeiinspektion Günzburg zu melden. (AZ)

