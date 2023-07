Unfall in Günzburg: Erst in die Mauer und dann schnell weg

In einem Fall von Unfallflucht bittet die Polizei in Günzburg um Zeugenaussagen.

In einem Fall von Unfallflucht bittet die Polizei in Günzburg um Zeugenaussagen. Irgendwann zwischen Mittwoch, 5. Juli (18 Uhr) und Samstag, 8. Juli (10 Uhr) hat ein bislang Unbekannter sein Fahrzeug an eine im Schlesierweg in Günzburg stehende Betonmauer gesetzt. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verkehrsteilnehmer, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei aktuell davon aus, dass die Beschädigung durch einen Transporter oder Lastwagen verursacht wurde. Der Schaden an der Mauer beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Wer Angaben zum Unfallhergang oder -verursacher machen kann, kann sich unter der Telefonnummer 08221 / 919-0 melden. (AZ)