Unfall: Mann übersieht beim Rückwärtsfahren anderes Auto

Weil er falsch gefahren war, setzte ein 51-Jähriger am Montag in Günzburg zurück. Dabei übersah er das Auto der hinter ihm fahrenden 29-Jährigen.

Am Montagabend war ein 51-jähriger Autofahrer gegen 19 Uhr auf der Adalbert-Stifter-Straße unterwegs. Hinter ihm fuhr eine 29-jährige Frau. An der Einmündung zur Weißenhorner Straße hielt der 51-Jährige an, da er bemerkt hatte, dass er falsch gefahren war. Er legte den Rückwärtsgang ein und übersah beim Rückwärtsfahren den hinter ihm stehende Auto der jungen Frau. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich entstand. Verletzt wurde niemand. (AZ)