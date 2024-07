Unfall mit Rettungswagen auf der B16 bei Günzburg

In Günzburg ist ein Rettungswagen, der mit Blaulicht unterwegs war, mit einem Auto auf der B16 auf Höhe der Anschlussstelle A8 Günzburg zusammengestoßen. Der Rettungswagen, der laut Polizeiangaben im Kreuzungsbereich auf die Autobahn auffahren wollte, stieß nach ersten Erkenntnissen mit einem PKW zusammen, der bei grüner Ampelschaltung ebenfalls in den Kreuzungsbereich einfuhr.

Wie die Polizei mitteilt, wurden bei dem Unfall Personen verletzt. Nähere Angaben über Anzahl und Schwere der Verletzungen lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht benennen. Derzeit befinden sich Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und der Günzburger Feuerwehr am Einsatzort. Die B16 ist derzeit in Fahrtrichtung Günzburg ab der Anschlussstelle Deffingen komplett gesperrt. Die Gegenrichtung ist einseitig befahrbar. Wie die Polizei mitteilt, wird der Einsatz noch bis in die Mittagszeit andauern. Mit einem Rückstau auf der A8 sei zudem zu rechnen, so die Polizei.