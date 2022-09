Unfall mit unklarem Hergang auf der B16 bei Günzburg

Ein 26-Jähriger möchte auf der B16 bei Günzburg links abbiegen und stößt dabei mit dem Auto eines 27-Jährigen zusammen. Für die Polizei ist unklar, wer Schuld hat.

Ein 26-Jähriger wollte am Sonntag auf der B16 bei Günzburg links abbiegen, als es zu einem Zusammenstoß mit dem Auto eines 27-Jährigen kam. Laut Polizei wollte der 26-Jährige aus Richtung Ichenhausen kommend, an der Kreuzung B16 mit der Kreisstraße GZ18 in Richtung Denzingen abbiegen und hatte sich hierzu ordnungsgemäß auf der Linksabbiegerspur eingeordnet. Als er abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto des 27-Jährigen, der auf der B16 aus Günzburg kommend, in Richtung Ichenhausen unterwegs war.

Polizei sucht nach unklarem Unfallhergang nach Zeugen

Keiner der beiden wurde bei dem Unfall verletzt, der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Da die Kreuzung mit einer Ampel geregelt wird und es unterschiedliche Aussagen zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt gibt, erfolgen dazu noch weitere Ermittlungen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Günzburg unter der Rufnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)