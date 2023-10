Unfall: Radfahrerin stürzt und verletzt sich an Knie und Ellenbogen

Laut Polizei hat ein 27 Jahre alter Autofahrer die Vorfahrt der Zweiradfahrerin missachtet. Deshalb ist es zum Zusammenprall gekommen.

Auf der Kreuzung Ortstraße/Bubesheimer Straße ist es am Sonntagvormittag in Günzburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad gekommen. Ein 27-jähriger Mann bog nach Auskunft der Polizei mit seinem Wagen nach links ab und missachtete dabei die Vorfahrt einer entgegenkommenden Radfahrerin. Durch die Kollision kam die Frau zu Fall und verletzte sich an Knie und Ellenbogen. (AZ)