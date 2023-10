Unfallflucht auf dem Legoland-Parkplatz

Ein orangefarbener Lackabrieb könnte bei den Ermittlungen zur Unfallflucht, die auf dem Parkplatz des Freizeitparks begann, weiterhelfen.

Bereits am 24. September wurde das Auto eines 41-Jährigen auf dem Parkplatz des Freizeitparks Legoland durch einen anderen Fahrer beschädigt. Der 41-Jährige stellte seinen Wagen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz ab, am nächsten Tag bemerkte er eine Delle an der Beifahrertür. Wegen des festgestellten orangefarbenen Lackabriebs in der Delle, konnte sich der Geschädigte an ein orangefarbenes Fahrzeug, ähnlich einem Camper, erinnern, das auf dem Legoland-Parkplatz neben seinem Pkw an der Beifahrerseite geparkt war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 08222/96900 bei der Polizei Burgau zu melden. (AZ)