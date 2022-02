Unfallflucht auf dem Parkplatz des Landratsamtes Günzburg

Nachdem er ein Auto angefahren hat, verschwindet ein unbekannter Unfallverursacher in der Günzburger Innenstadt. In einem anderen Fall war es keine Unfallflucht.

Die Polizei meldet eine Unfallflucht, die am vergangenen Dienstag zwischen 16.55 Uhr und 17.30 Uhr auf dem Parkplatz des Landratsamtes passiert sein soll. An der Kapuzinermauer wurde nach Angaben der Beamten ein geparktes Auto der Marke Hyundai angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem beschädigten Hyundai entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Zeugenhinweise zu dem bislang unbekannten Unfallverursacher sollen an die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefonnummer 08221/9190, gerichtet werden.

Weiterer Schaden an einem geparkten Auto in Günzburg

Zu einem weiteren Sachschaden ist es am Mittwoch in der Lindenallee in Günzburg gekommen. Dort parkte ein 52-Jähriger mit seinem Auto gegen Mittag rückwärts aus einer Parklücke aus. Dabei stieß er laut Polizeiangaben gegen einen anderen geparkten Pkw. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ungefähr 1800 Euro. (AZ)