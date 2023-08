Unfallflucht auf Günzburger Autohofgelände

Unbekannter fährt am Samstag geparktes Auto an und entfernt sich unerlaubterweise vom Unfallort. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 3000 Euro.

Ein 35-Jähriger stellte am Samstag im Zeitraum von 5.30 Uhr bis 12 Uhr seinen Wagen auf dem Gelände eines Autohofes in der Wilhelm-Maybach-Straße ab. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug in das geparkte Auto und verursachte im Bereich der rechten Fahrzeugseite einen Streifschaden. Die Schadenshöhe gibt die Polizei mit ungefähr 3000 Euro an. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit und kam seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum bis dato unbekannten Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)