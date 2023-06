Unfallflucht auf Legoland-Parkplatz

Erst vor einigen Tagen musste die Polizei wegen einer Fahrerflucht auf dem weitläufigen Parkplatz des Legoland-Freizeitparks ermitteln. Am Mittwoch war es wieder soweit.

Unfallflucht auf dem Legoland-Parkplatz: Am Mittwoch ereignete sich zwischen 11 Uhr und 18.30 Uhr auf dem Besucherparkplatz des Legoland-Parks eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum fuhr ein bislang unbekannter Unfallverursacher gegen die Heckstoßstange eines geparkten grauen BMW X1. Dadurch entstand der Polizei zufolge am Auto ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Angaben zum Unfallflüchtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)