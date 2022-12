Unfallflucht: Böse Überraschung für Günzburger an Heiligabend

Das geparkte Auto eines Mannes aus Günzburg ist angefahren worden. Der Verursacher ist einfach weitergefahren und hat den angerichteten Schaden nicht gemeldet.

Ein Mann aus Günzburg parkte am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr seinen Hyundai im Buchenweg in Günzburg am rechten Straßenrand. Als er gegen 21 Uhr zurück zu seinem Auto kam, stellte er einen Schaden am Heck links fest. Ein Hinweis auf den Verursacher war nicht vorhanden. Der Unfallverursacher hat sich damit, so die Polizei, von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen, auf den Geschädigten zu warten oder die Polizei zu verständigen. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 1500 Euro. Zeugen, welche Angaben zum Unfall und/oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)