Unfallflucht in Günzburg: 5000 Euro Schaden

Ein 27-Jähriger hat am Freitag Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet. Der Fahrzeugführer parkte seinen Pkw laut Polizei im Zeitraum von 15.30 Uhr bis 18 Uhr in der Günzburger Gnadengasse. Als er zu seinem Auto wieder zurückkehrte, bemerkte er eine nicht unerhebliche Beschädigung an seiner linken Fahrzeugseite. Der geparkte Pkw wurde durch einen bislang nicht bekannten Fahrzeugführer beschädigt, der nach dem Zusammenstoß nicht seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachkam. Der Sachschaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter 08221/9190 zu melden. (AZ)

