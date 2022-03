Unfallflucht in Günzburg: Bus und Auto wurden angefahren

Schon wieder haben Unbekannte Fahrzeuge in Günzburg angefahren und sind danach geflohen. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Zwei Fälle von Unfallflucht in Günzburg meldet die Polizei Günzburg: Der Fahrer eines Busses hielt am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in der Ulmer Straße an einer Bushaltestelle. Ein vorbeifahrender Lkw, mutmaßlich ein Milchtransporter, streifte bei der Vorbeifahrt den Außenspiegel des stehenden Busses. Der Außenspiegel wurde laut Polizei dabei beschädigt. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

In Günzburg wurde ein schwarzer Audi angefahren

Am Donnerstagmittag wurde außerdem laut Polizeibericht auf dem Parkplatz des Nierenzentrums in der Lindenallee ein dort geparkter schwarzer Audi angefahren und beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. An dem beschädigten Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro. Zeugen, die Angaben zu den beiden Sachverhalten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190, in Verbindung zu setzen. (AZ)