Unfallflucht: Mann überfährt in Günzburg Schulranzen und fährt davon

Der Schulranzen eines Elfjährigen fiel in Günzburg vom Rad. Ein nachfolgendes Auto fuhr darüber, doch dem Fahrer war der entstandene Schaden egal.

Dieses Missgeschick wird ein elfjähriger Schüler aus Günzburg so schnell nicht vergessen. Laut Polizei war der Jugendliche am Donnerstag zwischen 12.45 und 13 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in der Augsburger Straße unterwegs. Als er die Einmündung zu einem Discount-Supermarkt passierte, fiel sein Schulranzen vom Gepäckträger. Ein bislang unbekannter Mann überfuhr den Schulranzen derart, dass sich dieser im Radkasten des Wagens verkeilte. Die Schultasche samt Inhalt wurde dabei beschädigt. Der Fahrer und sein Beifahrer hielten zunächst an und stiegen aus, um die Schultasche aus dem Radkasten zu entfernen. Anschließend fuhr der Mann jedoch weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein.

Polizei sucht nach Zeugen

Aufgrund dessen leitete die Polizeiinspektion Günzburg ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Der bislang unbekannte Autofahrer und dessen Beifahrer werden auf etwa 50 bis 60 Jahre geschätzt. Sie fuhren einen Skoda älteren Baujahres. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Männern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)