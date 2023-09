Unfallflucht nach Parkrempler beim BKH

Der mutmaßliche Unfallverursacher stand auf einem Behindertenparkplatz des Günzburger BKH. Er hat keine Nachricht hinterlassen.

Am gestrigen Dienstag wurde ein grauer Opel, der der auf dem Parkplatz des BKH Günzburg, gegenüber der Station 20/1, in der Zeit von 07.30 Uhr bis 15.40 Uhr abgestellt war, am rechten hinteren Kotflügel angefahren. Rechts neben dem beschädigten Fahrzeug befand sich ein ausgewiesener Behindertenparkplatz, auf welchem der Unfallgegner vermutlich stand. Der Verursacher hinterließ keine Nachricht am Fahrzeug und meldete sich auch nicht bei der Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können oder den Zusammenstoß beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizei Günzburg unter der Rufnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)