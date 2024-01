Unfallflucht nach Zusammenstoß in Günzburg

Bei einem Unfall entsteht ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Der Verursacher macht sich aus dem Staub.

An der Einmündung der Straße „Am südlichen Burgfrieden“ in die Ichenhauser Straße kam es am gestrigen Dienstag, kurz vor 8 Uhr zu einem Unfall. Laut Polizeiangaben war ein 58-jähriger Autofahrer auf der Ichenhausener Straße in südlicher Richtung unterwegs. Ein entgegenkommender Pkw wollte in die Straße „Am südlichen Burgfrieden“ abbiegen und streifte den vorbeifahrenden Wagen des 58-Jährigen am Heck. Während der 58-Jährige anhielt, setzte der Fahrer des anderen Pkw seine Fahrt fort.

Die Polizei in Günzburg sucht nach Zeugen

Da der 58-Jährige aufgrund der zu dieser Uhrzeit noch schlechten Sichtverhältnisse keinerlei Angaben zu Fahrzeugfabrikat oder Kennzeichen seines Unfallgegners machen konnte, bittet die Polizei Günzburg mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 08221-9190 zu melden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. (AZ)