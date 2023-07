Unfallfluchten beschäftigen die Polizei in Günzburg

Zwei Fälle von Sachbeschädigungen beim Parken von Fahrzeugen ereigneten sich am Montag. Einmal konnte der Verursacher ermittelt werden.

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Günzburg, die sich am Montagnachmittag ereignete. Ein Kunde parkte er sein Auto in der Augsburger Straße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er eine Beschädigung am Heck fest. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise zum Vorfall oder zu Personen erbittet die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190.

An einem anderen Parkplatz konnte hingegen ein aufmerksamer Zeuge beobachten, wie ein 32-jähriger Mann beim Ausparken das neben ihm stehende Fahrzeug beschädigte und danach wegfuhr, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Die Beamten ermittelten den Fahrer umgehend. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort bei der Staatsanwaltschaft. (AZ)