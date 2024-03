Unfallfluchten in Günzburg: Polizei sucht Zeugen

Zwei geparkte Autos sind in Günzburg von unbekannten beschädigt worden. Wer hat etwas beobachtet?

Die Polizei Günzburg sucht nach zwei Unfallfluchten, die sich in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet ereignet haben, nach Zeugen, die Hinweise geben können. Im Zeitraum vom 22. Februar bis 2. März hatte ein bislang unbekannter Fahrer einen silbernen Seat Leon angefahren, der auf einem Privatparkplatz in der Ichenhauser Straße 42 abgestellt war. Am Fahrzeug entstand nach Polizeiangaben ein Schaden an der Frontstoßstange, welcher sich auf etwa 500 Euro beläuft.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 13.55 Uhr auf einem Parkplatz in der Dillinger Straße in Günzburg. Den orangefarbenen Renault des Geschädigten hatte ein bislang unbekannter Fahrer im Bereich der Frontstoßstange angefahren. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 1000 Euro. Aufgrund von Zeugenaussagen kommt ein Autofahrer mit ukrainischer Zulassung als Verursacher in Betracht. Zeugenhinweise zu beiden Fällen werden an die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 erbeten. (AZ)