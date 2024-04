Unfallschaden an geparktem Fahrzeug

Ein Günzburger hatte am Montag sein Auto vor der Haustüre geparkt – währenddessen wurde der BMW von einem Unbekannten beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montag meldete ein Anwohner der Elsa-Brändström-Straße in Günzburg, dass er an seinem Fahrzeug einen Schaden im hinteren linken Bereich festgestellt hat. Er hatte seinen BMW am Montagmittag im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 16.45 Uhr vor seiner Wohnanschrift geparkt. Bislang gibt es keine Spur zum unbekannten Verursacher des Schadens.

Die Polizei Günzburg bittet Zeugen um Hinweise zum Vorgang oder um Angaben zum bislang unbekannten Täter unter der Nummer 08221/919-0. (AZ)