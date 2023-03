Ungarischer Autofahrer mit Fantasiedokument wird kontrolliert

An der A8 in Günzburg hielten Beamte einen Mann auf, der mit einem gefälschtem internationalen Führerschein unterwegs war.

Beamte der Verkehrspolizei Günzburg haben am Montagnachmittag an der A8 den Fahrer eines ungarischen Autos kontrolliert. Der 47-jährige Ungar, der in Vietnam geboren ist, zeigte den Autobahnfahndern einen vietnamesischen internationalen Führerschein vor. Laut Polizeibericht entsprach das Dokument nicht dem internationalen Muster, weshalb die Beamten von einem sogenannten Fantasiedokument ausgingen. Der Mann gab auch an, dass er im Besitz einer vietnamesischen Fahrerlaubnis sei, welche er bei der Kontrolle allerdings nicht vorzeigen konnte. Das Falschdokument wurde beschlagnahmt und weitere Ermittlungen, unter anderem wegen Urkundenfälschung, wurden gegen den Mann eingeleitet. (AZ)