"Ungleiches Duell" auf der B16: Lkw schiebt Leichtkraftfahrzeug

Wegen eines Fahrstreifenwechsels ist es auf der B16 zu einem Zusammenstoß mit Folgen gekommen. Die 17-jährige Fahrerin des Leicht-Autos stand unter Schock.

Von der B16 kommend sind am Donnerstagnachmittag ein Lkw mit Anhänger und ein Leicht-Kfz am Polizeiohr in Richtung Augsburger Straße unterwegs gewesen. Unvermittelt führte der Lkw laut Polizeibericht einen Fahrstreifenwechsel von der linken Spur nach rechts aus. Hierbei übersah der 59-jährige Fahrer das auf der rechten Spur befindliche Leicht-Kfz. Dieses begann sich zu drehen und wurde anschließen vom Lastwagen mehrere Meter geschoben. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Personen kamen bei dem laut Polizei "ungleichen Duell der Fahrzeuge" glücklicherweise nicht zu Schaden. Die 17-jährige Fahrerin des Leicht-Autos stand nach dem Ereignis unter Schock.

Ein weiterer Unfall auf der B16 in Günzburg an der gleichen Stelle

Im Zusammenhang mit vorgenanntem Verkehrsunfall kam es zu einem weiteren Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Auto. Hierbei ist der Unfallhergang allerdings nicht geklärt, sodass die Polizeiinspektion Günzburg Zeugen und Zeuginnen des Ereignisses sucht. Eine Autofahrerin war auf dem rechten Fahrstreifen gleichfalls von der Bundesstraße 16 kommend am Polizeiohr unterwegs. Ein slowenischer Lastwagen mit Anhänger sei auf dem linken Fahrstreifen gefahren. Welches der Fahrzeuge die Spur nicht hielt und deshalb den seitlichen Zusammenstoß verursachte, steht laut Beamten bislang nicht fest. Fest stehe allerdings, dass die Unfallsituation auf Höhe des Unfalls mit dem Klein-Kfz gewesen ist, als der slowenische Lkw und der schwarze Pkw Audi an diesem vorbeigefahren sind. Zeugen und Zeuginnen, die die Situation beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)