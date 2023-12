Unter Alkohol- und Drogeneinfluss auf dem E-Scooter unterwegs

Eigentlich kontrollierte die Polizei den 34-Jährigen, weil er ohne Licht fuhr. Bei einer Kontrolle gab er zu, Drogen konsumiert zu haben.

Weil ein E-Scooter-Fahrer am Montag in der Dunkelheit ohne eingeschaltete Beleuchtung gefahren ist, kontrollierten Beamte der PI Günzburg den Fahrer. Beim Gespräch mit dem 34-Jährigen stellten die Polizisten nach eigenen Angaben Alkoholgeruch fest. Zudem räumte der Mann laut Polizeibericht ein, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Zur Klärung seiner Verkehrstüchtigkeit ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung den Anfangsverdacht bestätigten, muss der Mann mit einem Bußgeld, sowie einem Fahrverbot rechnen. (AZ)