Günzburg zählt zu den 100 besten Lagen Deutschlands

Große Auszeichnung für die Große Kreisstadt Günzburg: Das Wirtschaftsmagazin Capital hat Günzburg in die Liste der „100 besten Lagen“ Deutschlands aufgenommen. Das exklusive Ranking berücksichtigt bundesweit alle Kommunen mit 10.000 bis 100.000 Einwohnern. Günzburg überzeugt demnach mit einer ausgewogenen Mischung aus Lebensqualität, Arbeitsmöglichkeiten, Bildung, Kultur und Familienfreundlichkeit. Damit ist Günzburg die einzige Kommune im Landkreis Günzburg, die es in die prestigeträchtige Liste geschafft hat, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Die Bewertung basiert auf einer umfassenden Untersuchung von 16 Kriterien, die von der demografischen Entwicklung über Kaufkraft, Naherholungsflächen, Arbeitsmarktentwicklung bis hin zu Steuereinnahmen und Immobilienpreisen reichen. Auch Faktoren wie Mietmarkt und die Anbindung vor Ort flossen in die Analyse ein. Die Datengrundlage bilden exklusive Immobilienmarktdaten des IIB Instituts sowie öffentlich verfügbare Daten des „Wegweisers Kommune“ der Bertelsmann-Stiftung.

Das Magazin Capital kürt Günzburg zu einem der Top-Standorte in Deutschland

Deutschland wurde in dieser Analyse in vier Regionen eingeteilt, aus denen jeweils 25 Kommunen in die Liste aufgenommen wurden. Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig bewertet das Ergebnis äußerst positiv: „Diese Auszeichnung freut mich als Oberbürgermeister von Günzburg natürlich sehr. Sie bestätigt, dass Günzburg ein schöner Ort ist, wo man gut lebt, arbeitet, sich erholt, einkauft und seine Freizeit verbringt.“

In Günzburg gibt es viele Vereine und Menschen, die sich ehrenamtlich für das Wohl der Allgemeinheit engagieren, so der OB. Die Lage an zwei Autobahnen seien zudem ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die gesamte Region. „Das Ranking zeigt, dass wir eine Stadt mit Zukunft und Perspektive sind. Wir investieren viel Geld in unsere Kitas und Schulen, in Kultur- und Freizeiteinrichtungen und modernisieren laufend unsere Infrastruktur. Der Platz in den Top 100 spornt uns an, weiter daran zu arbeiten, dass Günzburg wirtschaftlich stark, ökologisch verantwortlich und eine Stadt mit starkem sozialem Zusammenhalt bleibt“, betont Gerhard Jauernig. (AZ)