Unter Palmen im Schnee: Zwei Brüder spielen auf dem Günzburger Wochenmarkt

Auf dem Marktplatz Günzburg hört man dienstags schon von weitem ein Geigenduo spielen. Wer sind die zwei Musiker, die auf dem Wochenmarkt musizieren?

Als man am Dienstagmorgen über den Günzburger Wochenmarkt schlenderte, hörte man die beiden schon von Weitem. Zwei Männer saßen mit Violine und Viola am Marktplatz unter von Schnee bedeckten Palmen vor einem Restaurant und musizierten. Aus dem kleinen Lautsprechern zwischen ihnen spielte eine Instrumentalversion des Stückes Ave-Maria, welches sie mit ihren Instrumenten begleiten.

Ungarische Geschwister verbreiten jeden Dienstag gute Laune in Günzburg

Die beiden sind Brüder, kommen aus Budapest und musizieren, seit sie vier Jahre alt sind. Schon ihr Großvater beherrschte die Violine, genauso ihre Eltern. In Ungarn spielten die zwei Berufsmusiker in renommierten Sinfonieorchestern, einer leitete sogar ein eigenes Ensemble. Nach Abstechern in England und Frankreich sind sie jetzt in Deutschland. Von München kommen sie jeden Dienstagmorgen zum Günzburger Marktplatz. „Wir wollen den Menschen eine schöne Zeit machen und ihnen etwas geben“, erklären sie. Schon vor Corona spielten sie regelmäßig zusammen auf dem Marktplatz - umso mehr freut es sie jetzt wieder, „gute Laune“ auf dem Wochenmarkt verbreiten zu können.