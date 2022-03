Günzburg

vor 50 Min.

Unterkunft für bis zu 120 Flüchtlinge an Ulmer Straße in Günzburg

Das Gebäude an der Kreuzung Ulmer Straße und Stadtberg in Günzburg, die ehemalige Wirtschaftsschule, soll als Einrichtung für Flüchtlinge genutzt werden.

Plus In zentraler Lage soll in Günzburg ein leer stehendes Gebäude als Übergangswohnheim für Flüchtlinge genutzt werden. Nicht nur Ukrainer könnten dort leben.

Von Michael Lindner

Es ist eine kurze, aber emotionale Rede, die Oberbürgermeister Gerhard Jauernig am Dienstagabend hält. Er spricht von einem Krieg mitten in Europa, der sehr viel Elend auslöst. Von Millionen Menschen aus der Ukraine, die sich auf der Flucht befinden. Er spricht von Leid, Zerstörung und Tod und den schrecklichen Bildern, die seit Wochen um die Welt gehen. Und Deutschland sei mittendrin in diesem Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Zwar nicht militärisch, aber: "Wirtschaftskrieg ist auch ein Krieg", sagt Jauernig. Und in dieser schwierigen Zeit müsse man den Menschen auf der Flucht helfen. Das will die Stadt Günzburg nun machen – und zwar mit einem Übergangswohnheim an der Ulmer Straße. Das sind die Details dazu.

