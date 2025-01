Unternehmer beleben Netzwerk im Landkreis Günzburg

Das weltweit agierende Business-Netzwerk BNI hat auch im Landkreis Günzburg eine Gruppe, ein sogenanntes Chapter. Das hiesige Chapter „Guntia“ schickt sich nun an, wieder zu wachsen - denn tatsächlich gibt es sie schon seit fast sechs Jahren. Im Sommer 2019 gegründet und mit 18 Firmeninhabern und Selbstständigen gestartet, hatte das Chapter nach wenigen Wochen 30 Mitglieder an Bord. „Doch dann kam Corona“, sagt Bettina Kempfle. Die Photovoltaikunternehmerin aus Leipheim ist das letzte verbliebene Gründungsmitglied. „Alle anderen 17 sind nicht mehr dabei“, sagt Kempfle.

Nun wollen sie und weitere Mitstreiter das Netzwerk wieder beleben. Ende des vergangenen Jahres gab es dazu einen BNI-Besuchertag im Landgasthof Waldvogel in Leipheim, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Die derzeit zwölf Selbstständigen, darunter ein Schreiner, ein Autohändler, ein Rechtsanwalt sowie eine Heilpraktikerin und der Solarbetrieb von Bettina Kempfle, luden Gäste zum Kennenlernen ein.

16 Unternehmer folgten der Einladung und lernten die Aktivitäten des Clubs kennen. Im Netzwerk ist jedes Gewerk ist nur einmal vertreten, so soll Konkurrenz innerhalb eines Chapters vermieden werden. Die Idee stammt aus den USA, wo das Netzwerk 1985 vom Unternehmensberater Ivan Misner gegründet wurde. Nach Verbandsangaben ist es heute in 77 Ländern weltweit mit 11.133 Unternehmerteams präsent. Regionaler Geschäftsleute in den Chapters treffen sich einmal in der Woche zur Frühstückszeit, mit dem klaren Ziel, für ihre Unternehmen mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen zu erzielen.

Bettina Kempfle selbst sagt, sie habe seit 2019 selbst 244 Kontakte vermittelt, daraus sei ein Umsatz von 1,5 Millionen Euro entstanden. Gleichzeitig habe ihr eigenes Unternehmen durch die Vermittlung von BNI-Kolleginnen und -Kollegen einen Umsatz von 900.000 Euro erzielt.

Die Runde der Interessenten am Besuchertag war bunt gemischt. Je ein Fahrradhändler, Optiker, Webdesigner und Personal-Trainer waren darunter. „Einer hat sofort zugesagt, dass er mitmachen will“, sagt Kempfle. Sieben weitere hätten Interesse, aber noch Fragen. Mitmachen kann aber längst nicht jeder oder jede. Neben einer Aufnahmegebühr von einmalig 350 Euro wird ein Jahresbeitrag von 1360 Euro fällig. Zudem entscheidet das jeweilige Chapter, ob potenzielle Neumitglieder in die bestehende Runde passen.

Vermittelt wird übrigens auch über die Kreisgrenzen hinaus. Zum Beispiel, wenn im eigenen Chapter ein Gewerk vakant ist. Die Mitglieder von Guntia treffen sich jeden Dienstag um sieben Uhr morgens im Landgasthof Waldvogel in Leipheim für eineinhalb Stunden zum Frühstücken und Netzwerken. Zum nächsten BNI-Besuchertag am 21. Januar kann man sich per Mail bzw. via Link anmelden unter nachricht@ess-kempfle.de oder über die Seite www.bni-augsburg.de/guntia/de/index . (AZ)