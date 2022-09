Günzburg/Ursberg

Geschichts- und zukunftsträchtige Einblicke beim Tag des offenen Denkmals

Plus In die Vergangenheit und in die Zukunft blicken, das konnten Besucher am Tag des offenen Denkmals in einem jahrhundertealten Haus in Günzburg und im Klostermuseum in Ursberg.

Von Claudia Jahn

Förmlich zum Leben erweckte Stadtheimatpflegerin Margaretha Endhardt längst vergangene Zeiten in dem Fachwerkbau im Herzen der Günzburger Altstadt. Eine wahre Fundgrube tat sich der Restauratorin auf, als sie die verschiedenen Malschichten in den einzelnen Zimmern partiell abtrug und dabei immer auf neue Einblicke stieß. „Häuser können viele Geschichten erzählen, sie zeigen Hungerjahre auf und auch Jahre des Wohlstands“ erläutert sie während der gut besuchten Führung. Richtig ins Schwärmen geriet sie, als sie von einer Rosenbordüre in einem wohl als Schlafzimmer genutzten Raum erzählte, die auf das Jahr 1835 datiert werden konnte.

