Urteil gegen mutmaßlichen Schläger fällt ohne den Angeklagten

Plus Ein 45-Jähriger soll sein Opfer in einer Thannhauser Obdachlosen-Unterkunft krankenhausreif geprügelt haben. Zur Verhandlung erschien der Angeklagte nicht.

Nach mehr als einer Viertelstunde Wartezeit war die Geduld von Richter Martin Kramer zu Ende. Der Angeklagte war nicht zur Verhandlung beim Amtsgericht gekommen. Jetzt wird für den 45-jährigen Rumänen eine empfindliche Geldstrafe wegen Körperverletzung fällig.

Im Umfeld der Obdachlosen-Unterkunft in Thannhausen war es im Juni dieses Jahres laut Anklage zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Dabei soll der Angeklagte sein Opfer zunächst mit einer Holzlatte bedroht haben. Dann habe der 45-Jährige mit Fäusten gegen Kopf und Oberkörper geschlagen. Das Opfer soll dadurch Schmerzen, eine Rippenfraktur, eine Halswirbelsäulen-Distorsion, ein Schleudertrauma, eine Zehenverstauchung und eine Schädelprellung erlitten haben. Für diese Attacke hatte die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl in Höhe von mehreren 100 Euro beantragt, der vom Amtsgericht bestätigt wurde. Dagegen hatte der mutmaßliche Täter Einspruch eingelegt.