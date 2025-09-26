UWB feiert Jubiläum: 30 Jahre Kindersportfest

Auch in diesem Jahr lud der UWB wieder zum traditionellen Kindersportfest auf dem Gelände der Radbrauerei ein. 142 Kinder kamen bei strahlendem Sonnenschein voll und ganz auf ihre Kosten. Das bei Jung und Alt sehr beliebte Fest fand nun schon zum dreißigsten Mal statt. Für dieses Jubiläum hatte sich Cheforganisator Patrick Buchta mit seinem Team natürlich etwas Besonderes einfallen lassen. Neben den klassischen Attraktionen wie Hüpfburg der FFW Günzburg, Rollerparcours, Nagelbrett und Wurfspielen gab es noch zusätzliche Stationen, an denen sich die Teilnehmer vergnügen konnten. Beim Schützenverein Wasserburg konnte man das Schießen mit dem Bogen üben, Kinderschminken und das Basteln von Armkettchen erfreuten sich großer Beliebtheit. So hatten die Eltern und Großeltern Zeit, um das kulinarische Angebot zu genießen. Caisa Börjesson, Miriam Albrecht und Hans Kaltenecker nahmen die Siegerehrung vor. Es durften sich alle teilnehmenden Kinder und Jugendlichen als Sieger fühlen, denn jeder bekam eine Kinokarte und einen Ball als Belohnung. Dieses Jahr findet das UWB-Kinderkino am 5. Oktober 2025 in Offingen statt. Und wer schnell ist, kann in der Allianz-Agentur Benedikt Kaltenecker, Krankenhausstraße 13 in Günzburg für die Vorstellungen um 14 sowie um 16 Uhr noch Freikarten bekommen.

