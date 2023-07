UWB sieht Handlungsbedarf für den Hofgarten in Günzburg

Der kleine Stadtpark soll wieder ein Ort der Begegnung werden. Die UWB geht auch auf die Themen Landesgartenschau, PV-Anlagen und Digitalisierung ein.

Bei der diesjährigen Sommerklausur erörterte die Fraktion sowie der Vorstand der UWB in Günzburg aktuelle Themen sowie Anliegen, die ihnen aus der Bevölkerung herangetragen wurden. Gerade was die Sauberkeit betrifft kamen einige Hinweise. Vor allem der Hofgarten steht immer wieder in der Kritik.

Dieser habe sein Flair als Ort der Begegnung mit hohem Aufenthaltswert verloren. Es muss hier dringend gehandelt werden, teilten Fraktionsvorsitzender Hans Kaltenecker und Stadtrat Ferdinand Munk in einer Pressemitteilung mit. Einen Antrag dazu wird die UWB in Kürze im Stadtrat einbringen. Es gelte schon jetzt, die Stadt Günzburg in Richtung Landesgartenschau 2029 auf Vordermann zu bringen. Es sei wichtig, dass die Bevölkerung Günzburgs, die Vereine und Firmen von Anfang an eingebunden werden. Das betreffe den Informationsfluss, aber auch die Möglichkeit der Beteiligung mit Ideen und Aktivitäten. Nur so wird es „unsere Landesgartenschau“ betonte Eva Heisswolf.

In dem Zusammenhang werde es interessant, wie die Verkehrsflüsse und die Parkplatzsituation gelöst werden, so Heisswolf. Für Stadtrat Erhard Uhl stellt sich eine ganz andere Frage: „Wie lange sollen noch landwirtschaftliche Flächen (die dringend benötigt werden) für PV-Anlagen verwendet werden?“ Es gebe Alternativen, die es vorrangig zu nutzen gilt. Dazu gehöre unter anderem die von der UWB ins Spiel gebrachte Lösung PV in Verbindung mit Lärmschutz und Brachflächen von untergeordneter Bedeutung.

UWB will für Günzburg eine Mängel- beziehungsweise Bürger-App

Während der Tagung gab es für Caisa Börjesson die Möglichkeit ihre Erfahrungen als Nornheimer Ortssprecherin zu schildern. Sie bedankte sich ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit mit der Fraktion der UWB und deren Unterstützung bei den Anliegen aus dem Stadtteil. Anton Bader kümmert sich bei der UWB um das Thema Digitalisierung. Für ihn ist es ein wichtiger Schritt in Richtung digitaler Bürgerservice, wenn die Stadtverwaltung die von der UWB beantragte Mängel- beziehungsweise Bürger-App eingerichtet wird. Hier könnten Mängel und Anregungen schnell übermittelt werden, Formulare heruntergeladen und Daten für Dokumente hochgeladen werden. Barbara Gerstlauer machte sich Gedanken bezüglich der neuen Grundsteuerberechnung. wünscht hier frühzeitige Informationen aus der Stadtverwaltung zu diesem Thema.

Stellvertretender Vorsitzender Patrick Buchta regte ein „Haus der Gemeinschaft“ an. Dieses könnten Vereine, Gruppen, Jugend und Senioren gemeinsam nutzen. Die Vorsitzende Miriam Albrecht hatte für die Klausur das Thema Klimaschutz vorbereitet. Begriffe wie Lichtverschmutzung, Schwammstadt, grüne Zonen seien heute sehr wichtig bei der zukünftigen Stadtentwicklung. In diesem Zusammenhang sei zu erwähnen, dass die UWB die Landtagskandidatur von Albrecht bei der ÖPD ausdrücklich begrüßt und unterstützt. Zum Abschluss des Tages resümierte UWB-Fraktionsvorsitzende Kaltenecker die guten Vorschläge und Anregungen. Er werde diese zusammen mit seiner Fraktion bei der Günzburger Stadtverwaltung vorbringen. (AZ)