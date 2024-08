V-Markt unterstützt BRK und Feuerwehr im Katastropheneinsatz

Während der Tage der Hochwasserkatastrophe im Landkreis Günzburg war die Verpflegung der zahlreichen Einsatzkräfte und der evakuierten Betroffenen eine große Herausforderung. Der V-Markt in Günzburg ermöglichte den Verantwortlichen des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Kreisverband Günzburg und der Freiwilligen Feuerwehr Günzburg während des Katastropheneinsatzes, auch außerhalb der regulären Ladenöffnungszeiten schnell und unkompliziert Waren zu erhalten. Für Marktleiter Roland Bernert ist es eine Selbstverständlichkeit, hier zu helfen: "Der V-Markt hat eine lange Tradition als Familienunternehmen und wie in einer Familie ist es auch für uns selbstverständlich, in Notsituationen zusammenzuhalten." Nach Abschluss des Verpflegungseinsatzes können sich BRK und Feuerwehr nicht nur über die organisatorische Unterstützung freuen. Familie Hermann, die das Unternehmen in fünfter Generation führt, hat sich entschlossen, nur 50 Prozent der Kosten für Essen und Getränke in Rechnung zu stellen - den Rest spendet das Unternehmen. Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig bedankte sich als oberster Dienstherr der Freiwilligen Feuerwehr Günzburg bei Marktleiter Roland Bernert für die Solidarität und das Engagement: „Die Partnerschaft wird seit Jahrzehnten gepflegt und wir sind froh, diese Hilfsbereitschaft auch in der Katastrophe erfahren zu haben". Auch Alexander Donderer, stellvertretender Kreisgeschäftsführer des BRK hob die langjährige und unkomplizierte Zusammenarbeit zwischen der Hilfsorganisation und dem örtlichen V-Markt hervor, die meist ohne große Öffentlichkeit stattfindet. Die Förderung örtlicher Vereine, Einrichtungen und Organisationen gehört zur Philosophie des Unternehmens und wird als selbstverständlich betrachtet.

BRK Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis