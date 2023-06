Vandalismus an Reisensburger Kirche

Unbekannte Täter haben an der Kirche St. Sixtus in Reisensburg randaliert. Dabei gab es einen Schaden.

Ein Anwohner unweit der St. Sixtus Kirche in in der Georg-Lacher-Straße in Reisensburg stellte fest, dass dort zwei Seitenfenster beschädigt und ein Fenster mit Eiern beworfen wurde. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Täter offensichtlich in der Nacht vom Freitag auf den Samstag die beiden Fenster mit einem Ball beschädigt und die Kirche mit Eiern beworfen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221-9190 zu melden. (AZ)