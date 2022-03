Günzburg

vor 32 Min.

Vandalismus in Günzburger Bank: geringer Schaden, hoher Ekelfaktor

Eine unbekannte Person uriniert in dem Vorraum einer Bank in Günzburg in einen Mülleimer. Danach tritt sie gegen einen weiteren Mülleimer.

Am vergangenen Samstag gegen 5 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter in der Dillinger Straße den Vorraum eines Geldinstitutes. Dort urinierte er nach Angaben der Polizei in einen Mülleimer. Anschließend trat er mit dem Fuß gegen einen weiteren in dem Vorraum befindlichen Mülleimer. Unbekannte Person uriniert in Günzburger Bank Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 50 Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, erbeten. (AZ)

