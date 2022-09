Verabredung zu einem Verbrechen endet vor Günzburger Gericht

Plus 60-Jähriger plant einen Einbruch, an dem er sich selbst nicht beteiligen möchte. Aber der Kumpel bekommt kalte Füße. Alles lässt sich vor dem Amtsgericht fein rekonstruieren.

Ob der Angeklagte seinen Lebensabend hinter Gittern verbringen wird, musste Richter Martin Kramer vom Amtsgericht Günzburg mit zwei Schöffen entscheiden. Der schwer kranke Mann mit einer nur noch kurzen Lebenserwartung ist kein unbeschriebenes Blatt. 25 Einträge stehen im Zentralregister, Richter Kramer beschränkte sich darauf, die jüngsten davon zu verlesen. Fast immer handelte es sich um Betrugs- oder Einbruchsdelikte, die zahlreiche Freiheitsstrafen nach sich zogen. Doch der Mann wurde aus den ihm auferlegten Strafen nicht klüger. Nun hatte ihn die Staatsanwaltschaft erneut angeklagt. Er hatte, was er auch vor Gericht gestand, mit einem Kumpel einen Wohnungseinbruch verabredet. Der kam zwar nicht zustande, aber vor dem Recht gilt der Wille als Tat.