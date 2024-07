Vereinsvertreter aus Günzburg treffen sich am Runden Tisch

Mehr als 70 Vereinsvertreter folgten im Schützenheim Nornheim der Einladung der Stadtverwaltung Günzburg zum Runden Tisch der Vereine, um sich auszutauschen und anstehende Termine und Veranstaltungen zu besprechen. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig skizzierte noch einmal die Stunden und Tage nach dem Beginn des Hochwassers und lobte die Vereinsarbeit in der Stadt.

Die anfängliche Fassungslosigkeit über das Hochwasser wich schnell einem hohen Maß an Betroffenheit und Solidarität. Günzburgs Oberbürgermeister habe in dieser schwierigen Zeit auch positive Dinge erlebt. „Das Miteinander der Hilfsorganisationen funktioniert hervorragend. Ich möchte allen Helfern meinen großen Dank und Respekt aussprechen.“ Hervorzuheben sei auch das gute Miteinander zwischen Stadt und Landratsamt und die außerordentliche Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung. „Ich habe so rührige Szenen erlebt, der Zusammenhalt in Günzburg ist riesengroß. Und das hat auch mit dem intakten Vereinsleben zu tun“, sagte Gerhard Jauernig gegenüber den Vereinsvertretern in Nornheim. Jauernig lobte das hohe gesellschaftliche Engagement der Vereine: „Sie alle tragen wesentlich dazu bei, dass Günzburg so lebens- und liebenswert ist.“

Konzept für den Schwabentag in Günzburg soll alle Generationen ansprechen

Kulturamtsleiterin Karin Scheuermann verwies anschließend auf zwei große Veranstaltungen: Der Schwabentag findet am Samstag, 7. September, von 12 bis 18 Uhr statt. Es wird ein Konzept auf die Beine gestellt, das alle Generationen anspricht. So gibt es beispielsweise ein Fahrsicherheitstraining für Senioren, eine Kulturbühne, ein attraktives Kinderprogramm mit einer Hüpfburg und im Museumshof können historische Fahrräder nicht nur angeschaut, sondern auch getestet werden. Am Freitag, 25. Oktober, wird zudem die Günzburger Kulturnacht stattfinden. Die Premiere 2022 war ein großer Erfolg. An 18 Orten in der Günzburger Innenstadt wurde Kultur erlebbar. Ein Programm mit 30 Einzelveranstaltungen wurde von den Mitarbeitern des Kulturamts koordiniert. Von Lesungen, über Ausstellungen im Heimatmuseum, zwei Tanzvorführungen, bis hin zu Theatervorstellungen im Haus der Bildung. Etwa 5000 Besucher waren an dem Abend in der Innenstadt auf den Beinen.

Im Anschluss stellte sich Christa Baumeister, die neue Leiterin der Vhs Günzburg, vor. Die Vhs habe nicht nur einen Bildungsauftrag, sondern bringe Menschen zusammen, hob Baumeister hervor. Diese Woche stimmten die Mitglieder der Vhs Günzburg für eine Fusion mit der Vhs Krumbach. „Das ist ein sehr guter Schritt für den Landkreis. Es wird beispielsweise einen einheitlichen, standardisierten Service bei der Anmeldung und der Bezahlung geben“, stellte Christa Baumeister einen der vielen Vorteile dar. (AZ)