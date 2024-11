Verfassungswidrige Symbole: Unbekannte beschmieren Schaufenster und Parkbank

Bislang unbekannte Täter sollen zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montagmorgen zwei Schaufensterscheiben und eine Parkbank im Bereich Am Stadtgraben beschädigt haben. Das berichtet die Polizei Günzburg. Die Schaufensterscheiben zweier Ladengeschäfte wurden mit schwarzen, wasserfesten Stiften beschmiert. Zusätzlich besprühten die Täter laut Polizeibericht einen abgestellten Blumentopf vor einem der Geschäfte. In der Parkanlage am Forum stellten die Beamten zudem Schmierereien an einer Informationstafel und einer Parkbank fest. Die Schriftzüge enthielten polizeifeindliche Äußerungen und verfassungswidrige Symbole. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221 9190 zu melden. (AZ)

