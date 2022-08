Vergessenes Telefon am Leergutautomaten einfach mitgenommen

Nur kurz wollte eine Frau in Günzburg das Mobiltelefon ablegen, um Leergut abzugeben. Kurz danach war es weg. Die Polizei sucht Zeugen der "Fundunterschlagung".

Fundunterschlagung wird es genannt, wenn gefundene Gegenstände nicht abgegeben werden. So ein Fall beschäftigt die Polizei in Günzburg. Demnach wollte eine Frau am Freitag zwischen 16.20 Uhr und 16.49 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Violastraße in Günzburg Leergut abgeben. Dazu legte sie ihr Mobiltelefon auf dem Leergutautomaten ab und vergaß dieses anschließend wieder einzustecken. Als sie einige Zeit später das Fehlen bemerkte, war das Mobiltelefon nicht mehr vor Ort. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass es von einer bislang unbekannten Person mitgenommen wurde. Der Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)