Vergewaltigung: Angeklagter hält Strafe für zu hoch und legt Revision ein

Plus Das Urteil des Landgerichts wegen der Vergewaltigung in der Ehe gegen einen Günzburger wird angefochten. Staatsanwaltschaft und Nebenklage haben es akzeptiert.

Der Bundesgerichtshof (BGH) wird sich mit dem Urteil im Vergewaltigungsprozess gegen einen 42-Jährigen aus Günzburg befassen. Das Landgericht Memmingen hatte den Kurden wie berichtet vergangene Woche zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt.