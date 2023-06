Verkehrsunfälle auf Zweirädern beschäftigen die Polizei in Günzburg

Unachtsamkeiten führten in der Folge zu zwei Verkehrsunfällen, weshalb sich zwei Verkehrsteilnehmer auf Zweirädern leichte Verletzungen zuzogen.

Eine Autofahrerin befuhr am Donnerstagnachmittag die Friedensstraße in Ichenhausen und wollte nach rechts in die Günzburger Straße abbiegen. Wie die Polizei in Günzburg mitteilte, missachtete sie hierbei die Vorfahrt einer Frau, die auf einem E-Scooter unterwegs war und die Friedensstraße überqueren wollte. Weil ein Ausweichen nicht mehr möglich war, kam es zu einem Zusammenstoß. Die Fahrerin des E-Scooters wurde hierbei leicht verletzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Radfahrer fuhr auf parkendes Auto auf und verletzte sich

Am Donnerstagabend kam es in Bibertal zu einem Verkehrsunfall mit einem Zweiradfahrer. Ein Jugendlicher befuhr laut Polizeiangaben mit seinem Fahrrad die Ortsstraße. Hierbei übersah er einen geparkten Pkw und fuhr in dessen Fahrzeugheck. Aufgrund des Aufpralls zog er sich leichte Verletzungen zu. An dem geparkten Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. (AZ)