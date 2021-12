Verkehrsunfälle in Günzburg und Leipheim beschäftigen die Polizei

Bei Verkehrsunfällen in Günzburg und Leipheim entstanden Sachschäden. Unaufmerksamkeit und glatte Fahrbahnen waren wohl die Ursache.

6000 Euro Sachschaden entstand am frühen Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Günzburg. Laut Polizei fuhr der 49-jährige Fahrer eines Kleintransporters rückwärts auf die Ulmer Straße ein. Hierbei übersah er einen herannahenden Omnibus und stieß mit diesem zusammen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch keine Fahrgäste im Bus, der von einem 72-Jährigen gefahren wurde.

Unfall: Autofahrer rutscht von glatter Straße bei Unterfahlheim

In den Abendstunden ereigneten sich nahe Leipheim zwei weitere Unfälle. Beim ersten Fall fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2509 von Unterfahlheim in Richtung Leipheim. Kurz nach der Abzweigung Echlishausen kam er auf der winterglatten Fahrbahn mit seinem Fahrzeug laut Polizei vermutlich aufgrund einer den Witterungsverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Kurze Zeit später hielt in der Gegenrichtung ein 57-jähriger Autofahrer am rechten Fahrbahnrand mit eingeschalteter Warnblinkanlage an, um dem verunfallten 32-Jährigen zu helfen. Hinter dem 57-Jährigen folgte ein 23-Jähriger mit seinem Wagen. Dieser erkannte dies vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit zu spät und fuhr auf das Auto des 57-Jährigen auf. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwas mehr als 1000 Euro. Bei beiden Unfällen wurde niemand verletzt. (AZ)