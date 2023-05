Motorradfahrer verletzt, Auto bleibt in Wiese stecken

Eine Fahrt unter Alkoholeinfluss und ein Fahrfehler führen zu zwei Verkehrsunfällen im Landkreis Günzburg. Eine Person wurde verletzt.

Ein 27-jähriger Fahrer eines Kleintransporters kam in der Nacht von Montag auf Dienstag im Kreisverkehr der Staatsstraße 2509 an der Anschlussstelle der A8 bei Leipheim von der Fahrbahn ab und blieb im Gras stecken. Wie die Polizei mitteilt, entstand ein geringer Flurschaden. Das Fahrzeug musste durch den Abschleppdienst wieder auf die Straße gezogen werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Fahrer jedoch eine deutliche Alkoholisierung fest. Ein Vortest erbrachte einen Wert von über 1,2 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und ordneten eine Blutentnahme an.

Motorradfahrer klagt nach Unfall in Günzburg über Schmerzen an der Hüfte

Am Montag kam es gegen 14 Uhr in der Ichenhauser Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Dieser war laut Polizeiangaben hinter einem Kleintransporter unterwegs, welcher an einer Hofeinfahrt anhielt. In diese beabsichtigte der 50-jährige Fahrer mit seinem Transporter rückwärts einzubiegen. Dabei übersah er den hinter sich angehaltenen Motorradfahrer und fuhr auf dessen Vorderrad. Der Motorradfahrer klagte noch bei der Unfallaufnahme über Schmerzen an der Hüfte. Sein Gefährt wurde am Frontschutzblech, sowie am Kupplungshebel beschädigt. (AZ)