Verkehrsunfall an neuer Fahrradstraße in Günzburg

Ein 82-Jähriger stürzt in Günzburg von seinem Rad und verletzt sich. Schuld war die Unachtsamkeit einer Autofahrerin.

Die Riemgrabenallee in Günzburg ist Teil der neuen Fahrradstraße. Im Kreuzungsbereich zum Tulpenweg kam es laut Polizeiangaben am Samstagvormittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer. Eine 49-jährige Autofahrerin übersah einen 82-jährigen Fahrradfahrer, der den Tulpenweg überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Senior und wurde hierbei leicht verletzt. Am Pkw entstand ein geringer Sachschaden. (AZ)