Verkehrsunfall mit einer Verletzten und 15.000 Euro Schaden

Am Dienstagabend kam es zu einem Zusammenstoß zweier Autos in der Nähe der B16 bei Günzburg. Das ist passiert.

Ein 41-Jähriger ist am Abend des Dienstags mit seinem Auto von der Wilhelm-Maybach-Straße in Günzburg nach links in Richtung des Zubringers zur B16 abgebogen. Beim Abbiegevorgang übersah er laut Polizeibericht einen auf der Wilhelm-Maybach-Straße aus Richtung Legolandallee entgegenkommenden Pkw, welcher von einer 64-Jährigen gefahren wurde.

Unfall in Günzburg mit hohem Sachschaden

Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zum Zusammenstoß, bei dem die 64-Jährige leicht verletzt wurde. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, so die Polizei Günzburg. (AZ)