Verkehrsunfall mit Verletzten nahe der Kreisklinik Günzburg

Nahe der Kreisklinik Günzburg wurden gestern zwei Männer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Am sogenannten Polizeiohr übersah ein Autofahrer ein anderes Fahrzeug.

Ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ereignete sich am Donnerstagmorgen nahe der Kreisklinik in Günzburg. Laut Polizei bog ein 20-Jähriger mit seinem Auto von der Staatsstraße 2510 nach links in Richtung Lindenallee ab. Dabei übersah er einen ihm auf der Staatsstraße entgegenkommenden Wagen eines 31-Jährigen. Beide Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. Dabei wurden der 31-Jährige und ein weiterer 20-jähriger Mann, der im Fahrzeug des Unfallverursachers saß, leicht verletzt. Sie kamen zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro. (AZ)